Inbraakpoging Kristien Bollen

07 november 2018

17u57 5

Bewoners van een huis in de Heuvelhofstraat in Landen stelden bij hun thuiskomst dinsdagnamiddag rond 15.10 uur vast dat dieven geprobeerd hadden in te breken. Braaksporen, vermoedelijk afkomstig van een schroevendraaier, waren duidelijk zichtbaar op twee ramen en een deur. Toch mislukten de dieven in hun opzet en raakten de woning niet binnen.