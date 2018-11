Inbraakpogingen Kristien Bollen

20 november 2018

19u35 0

Bewoners van een huis in de Spoorwegstraat in Landen stelde maandagochtend rond 9.25 uur op dat dieven getracht hadden in te breken. Braaksporen waren duidelijk zichtbaar maar de dieven raakten niet binnen. Wat later op de dag, rond 16.40 uur stelde bewoners van een huis wat verderop in de straat eveneens op dat inbrekers getracht hadden binnen te dringen maar in hun opzet mislukten.