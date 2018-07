Inbraakpoging in Laarstraat 28 juli 2018

Bewoners van een huis in de Laarstraat in landen stelden donderdagochtend rond 8.40 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. Er waren zichtbare braaksporen, maar gelukkig raakten de dieven de woning niet binnen. (KBG)