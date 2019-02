Inbraak zonder buit Kristien Bollen

27 februari 2019

19u29

Bewoners van een huis in de Kraanbeekstraat in Landen stelden gisterennamiddag rond 14.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden in een tuinhuis. De daders forceerden het slot van de deur om binnen te dringen. Op het eerste zicht bleek er echter niets gestolen. De politie onderzoekt de zaak verder.