Inbraak in woning 11 april 2018

Buren hebben zaterdag in de loop van de ochtend opgemerkt dat er werd ingebroken in een woning in de Walsbetsestraat. De daders forceerden met tien inkepingen een raam achteraan het huis en geraakten zo binnen. De volledige woning werd doorzocht. Momenteel is nog niet duidelijk wat de dieven meegenomen hebben. (KBG)