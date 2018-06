Illegaal dringt twee huizen binnen 29 juni 2018

02u25 0

Afgelopen woensdag rond 19 uur kwamen er twee meldingen binnen bij de politie van PZ LAN dat er een verdachte man rondhing in de buurt van woningen in de Jonker Janlaan en de Witbornstraat. De man zou een openstaande garage zijn binnengewandeld en zou in een ander huis via de voordeur naar binnen zijn gedrongen. Tweemaal werd hij betrapt door de bewoner van het huis. De man, een 46-jarige die illegaal in het land verblijft, verklaart dat hij nooit in de huizen is binnen geweest maar dat hij aan het bedelen was om geld en eten. Het parket dagvaardde hem onmiddellijk in toepassing van het snelrecht op verdenking van twee pogingen tot diefstal met inklimming. Hij zal in de zomervakantie voor de rechter moeten verschijnen. (VDT)