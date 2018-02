Helft steenuilnestkasten is bewoond 10 februari 2018

02u49 2 Landen De Uilenwerkgroep heeft zopas de 34 steenuilkasten in Landen gecontroleerd. Alle kasten bleken intact te zijn.

"Een winternazicht is broodnodig. Vooral dit jaar hebben we al enkele serieuze stormen gehad. Dan kunnen ze gemakkelijk beschadigd geraken", aldus Kobe Lecompte. Toch bleken er geen herstellingen nodig te zijn.





De steenuilen zelf werden ook van naderbij onderzocht. Zo werd er gekeken of de koppels hetzelfde gebleven zijn en of de dieren in goede conditie zijn. "Wanneer ze bijvoorbeeld met parasieten zitten, worden ze behandeld en terug netjes in de kasten geplaatst", vertelt Lecompte.





Van de 34 kasten werden er twaalf nieuwe geplaatst in 2017. "Het was dan ook spannend om te zien of er ook daar bewoning te bespeuren viel. En ja hoor, een flink aantal van de nieuwe kasten bleek al bewoond. In totaal hebben we nu een bezetting van meer dan de helft van de kasten", zegt Lecompte. Hun volgende controle zal rond mei-juni zijn om de jongen te ringen.





Op 31 mei is het de Nacht van de Steenuil. In Landen is iedereen welkom in de Kasteelhoeve van Wange. Meer info: www.uilenwerkgroeplanden.be. (VDT)





