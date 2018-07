Groot scherm op de EMI-site 10 juli 2018

In Landen werd de voorbije weken op initiatief van Leon Galand van de fanclub Rode Duivels Landen een groot scherm in domein 't Park geplaatst, waarop de wedstrijden de Rode Duivels kon gevolgd worden. Ook vanavond zal dit scherm opgesteld worden voor de wedstrijd van de halve finale tegen Frankrijk. "We hebben nog een tandje bijgestoken en de hal gezellig ingericht voor het publiek", zegt Leon. "Voor wie het te warm is, hebben we ook een gezellig buitenterras voorzien, van waarop de wedstrijd ook te zien valt. Iedereen is welkom vanaf 18 uur! Inkom is gratis." (VDT)