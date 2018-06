Groot-Neerwinden houdt zwerfvuilactie 30 juni 2018

De verenigingen van Groot-Neerwinden sloegen de handen in elkaar voor een opruimactie. Verschillende routes werden uitgestippeld, zodat er in alle deelnemende dorpen, Laar, Neerwinden en Wange, opgeruimd kon worden. De actie kon rekenen op heel wat helpende handen. "Alles samen hebben we een halve container aan zwerfvuil gevuld", zegt Tineke Van Eycken. "Na de opruiming verzamelde iedereen in café De Oude Smis in Neerwinden voor een welverdiende tas soep en een drankje."





(VDT)