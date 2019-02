Groen op zoek naar groene alternatieven: “Graag meer dan alleen gazon” vdt

27 februari 2019

We zien steeds meer mooie grasmatten verschijnen, en het liefst hebben we ons gazon nog zo groen mogelijk. “Het onderhoud ervan vraagt echter enorm veel tijd en energie”, aldus gemeenteraadslid Carla Reynaerts (Groen Landen).

Vandaar het voorstel van Groen Landen om meer bloeiende alternatieven te voorzien, vooral daar waar er op dit moment erg veel gazon ligt. Dit kan door meerdere natuurlijke biotopen aan te leggen zodat grasstroken kunnen verbloemen, maar ook een bollengrasland of bloemenweides zijn boeiende alternatieven. “Een grote diversiteit aan plantensoorten is trouwens een must voor vlinders, insecten, bijen, sprinkhanen, krekels en kevers”, aldus Groen. “Daarbij vraagt dit amper onderhoud en geeft het de wandelaars, naast een mooie kleurenpracht, ook meer ruimte voor natuurbeleving.”