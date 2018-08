Groen maakt lijsttrekkers voor verkiezingen bekend 08 augustus 2018

Groen Landen heeft de lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Mark Keppens zal de lijst trekken. Hij zetelt sinds 2003 als gemeenteraadslid, aanvankelijk als AGALEV, later als Groen-kandidaat op een lokale lijst. Carla Reynaerts zal vanop de tweede plaats in tandem mee de lijst trekken. Zij is al jarenlang actief in de kinderopvang als zelfstandig onthaalmoeder en is sterk betrokken in het verenigingsleven. "Een half jaar geleden zijn we gestart met een lokale Groen-afdeling, geïnspireerd door de luide roep vanuit de bevolking en de lokale ambtenaren naar politieke vernieuwing, waarbij de politiekers ten dienste staan van de Landenaren", aldus Mark. Begin september zullen alle Groen-kandidaten bekend gemaakt worden. (HCH)