Groen Landen stelt burgerbegroting voor Landenaren voor vdt

28 januari 2019

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente en haar OCMW. “Uit de gemeentemonitor van 2018 blijkt dat de Landenaar minder tevreden is dan de gemiddelde Vlaming over de manier waarop het stadsbestuur de inwoners mee laat denken en voorstellen doen over de toekomst van de gemeente”, klinkt het bij Groen.

“We vinden het dus een goede zaak dat Landen voor de eerste keer een schepen van Burgerinspraak heeft”, aldus kersvers gemeenteraadslid Carla Reynaerts (Groen Landen). “We gaan er dan ook van uit dat dit niet alleen een symbolische titel is maar dat er ook effectief handvaten aan de Landenaar gegeven worden om zelf mee aan het stuur van de lokale politiek te zitten. Daarom nemen we de uitgestoken hand met plezier aan en stellen we bij het begin van de nieuwe legislatuur onmiddellijk drie reglementen voor: een burgerbegroting, een petitierecht en een initiatiefstelsel. Meest in het oog springend is de burgerbegroting waarbij een bepaald percentage van het jaarlijks budget vrij besteed kan worden door bijvoorbeeld wijkcomités.”

De drie reglementen zijn afkomstig van Meer Democratie vzw, een beweging die burgers meer zeggenschap wil geven in politiek en samenleving. In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen vroegen ze alle politieke kandidaten om deze drie engagementen te ondertekenen. In Landen ondertekenden alle 19 kandidaten van Groen Landen deze engagementsverklaring.