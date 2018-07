Groen Landen neemt deel aan de Plastic Attack 03 juli 2018

Groen Landen deed afgelopen weekend mee aan de Plastik Attack in de Colruyt in Landen."





Doel van de actie is mensen bewust maken van alle nutteloze plastics en wegwerpverpakkingen die onze oceanen overspoelen, en het gebruik ervan door producenten aan de kaak stellen", zegt Ann Kennis van Groen Landen. Op de Plastik Attack hebben we klanten gevraagd of we hen mochten helpen bij het verwijderen van overtollige plastieken verpakkingen en hebben we hen een alternatief in de vorm van een papieren zak aangeboden om hun boodschappen verder mee huiswaarts te nemen. Want ook dat kan anders."





(VDT)