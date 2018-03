Groen komt met onafhankelijke lijst 26 maart 2018

Groen Landen trekt met een onafhankelijke lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Groen splitst zich af van de lijst Kies Landen, waarop ook onafhankelijke kandidaten stonden. "We willen terug naar de roots van Wakker Landen. Onder die naam kwamen we in 2006 op", zegt raadslid Mark Keppens.





"We willen een remedie bieden tegen het eigenbelang dat primeert in de Landense politiek. De gewoonten van de burgemeesterswissel en voorakkoorden sluiten, moeten uit onze gemeentepolitiek verdwijnen. Wij pleiten ervoor dat Landen het aantal schepenen terug schroeft van zeven naar vijf. De burgemeester blijft zes jaar aan. Wij gaan voor menselijkheid, duurzaamheid en transparantie. Ons voorstel is onder andere om een burgerraad op te richten en de gemeenteraad live te streamen via Facebook." Groen gaat de komende maanden 'kakelcafés' houden. Een eerste vindt plaats op 18 april in taverne Rufferdinge.





Een lijsttrekker heeft Groen nog niet en de posities op de lijst liggen nog niet vast. De partij maakte wel al een eerste naam bekend: Bart Deweerd (36), voormalig financieel beheerder van het OCMW, stelt zich kandidaat. "Als ambtenaar had ik niet het gevoel dat ik iets kon veranderen aan de oude politieke cultuur in de gemeente. Daarom wil het nu via de politieke weg proberen." (VDWT)