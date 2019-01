Gino Debroux (L’anders) kan met zijn team van start gaan vdt

08 januari 2019

20u45 0 Landen In Landen is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Gino Debroux (L’anders) zal de Pepijnstad de komende zes jaar mogen leiden. Hij nam die taak ook de eerste drie jaar van de vorige beleidsperiode op zich. “Ik kijk ernaar uit om terug burgemeester te zijn!”

Het werd een echte nek-aan-nekrace bij de verkiezingen in Landen. Uiteindelijk trok CD&V met lijsttrekker Lore Fourie met 7 van de 25 zetels aan het langste eind. De partij moet wel twee zetels inleveren ten opzichte van 2012. Kopman van CD&V bleek beenhouwer Gary Peeters te zijn. Hij werd gisteren aangesteld als eerste schepen en neemt er meteen een nieuwe bevoegdheid bij, namelijk Gelijke Kansen. “Ik heb die zelf aangebracht omdat dit voor mij ook tijdens de campagne een belangrijk aandachtspunt was”, aldus de populaire beenhouwer. “Ik wil nog graag de zovele mensen, die voor mij stemden, van harte bedanken. Ik ben altijd heel graag onder de mensen, dit zowel overdag, als ‘s nachts. En dat zal in de toekomst zeker niet veranderen.”

CD&V besloot in zee te gaan met L’anders, de samenvoeging van sp.a en Kies Landen, die zes zetels in de wacht kon slepen. Het burgemeesterschap werd toegewezen aan Gino Debroux (L’anders). “Ik wil opnieuw in team samenwerken met het schepencollege en de administratie. In die zin wil ik echt wel de manager zijn van de bestuursploeg. Het is belangrijk dat we als schepencollege sterk kunnen samenwerken en dat iedereen zich goed voelt in de groep. Ik ben daar vorige keer in geslaagd en nu krijg ik de kans om dit zes jaar lang te doen. De grootste uitdaging zie ik vooral in de betrokkenheid van de Landenaar met het beleid. Er is een steeds sterkere vraag naar een directere betrokkenheid en goede communicatie. We willen hier dan ook een beleidsprioriteit van maken.”

N-VA, die in de vorige coalitie mee mocht stappen, belandt met vier zetels in de oppositie, net als Open Vld. Deze partij boekte een winst van twee zetels en zal nu dus met zes zitjes in de oppositie belanden, net als Groen die twee raadsleden mag afleveren.