Gezond koken is kinderspel

05 maart 2019

Op zaterdag 16 maart organiseren de vrijwilligers van CM Landen een sessie ‘gezond koken met kinderen’. Tijdens deze sessie maken de kinderen op een speelse manier kennis met gezonde voeding. De deelnemers worden verdeeld in kleine groepjes en maken zelf gezonde gerechtjes klaar. Wat dacht je van een gekke boterham, een fruitig hapje of een gezond drankje? Na het koken is er een proefmoment waarbij ook de ouders welkom zijn. Vooraf inschrijven is verplicht aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Dat kan bij Elke François op het nummer 016/35.96.00 of via www.cm.be/agenda.