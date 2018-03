Gemeente zoekt foto's uit de oude doos 10 maart 2018

02u28 0 Landen In het kader van de Internationale Dag van de Fotografie wil de stad Landen deze zomer opnieuw foto's uit de oude doos in het straatbeeld van Landen brengen. "Door deze opnieuw op de oorspronkelijke locatie te plaatsen, hopen we elke voorbijganger bewust te maken van het rijke verleden van de stad", zegt Bart J. De Vos (N-VA), schepen van Cultuur en Erfgoed.

Vorig jaar werd deze tentoonstelling voor het eerst georganiseerd door de stad samen met de Bende van Wange en de Geschied en Heemkundige Kring Pepijn@Landen. "De enthousiaste reacties van inwoners deden ons beslissen om het project dit jaar te herhalen met nieuwe foto's en ook uit te breiden met tentoonstellingen in Attenhoven en Neerwinden", aldus schepen De Vos.





Om deze tentoonstelling te realiseren, gaan de organisatoren nu al op zoek naar de leukste foto's. "Na selectie worden de beste foto's ingescand en gearchiveerd. Mooi materiaal vormt eventueel de basis voor een bijzonder fotoboek in de reeks 'Ons Landens Erfdeel'", zegt Georges Wemans, voorzitter van Pepijn@Landen.





Lutgarde Vrancken, voorzitster van de Landense Concertband, heeft een special verzoek. "De Concertband is ontstaan vanuit een fusie van de fanfares van Attenhoven en Walshoutem. In 2018 zou de fanfare van Attenhoven 80 jaar bestaan. We willen er dan ook graag een feestjaar van maken en ons verdiepen in de geschiedenis van de vereniging. Alles wat ons daarbij kan helpen, is meer dan welkom."





De tentoonstelling over Neerwinden is gepland op 18 en 19 augustus, die over Attenhoven op 25 en 26 augustus. Foto's kunnen bezorgd worden via mail naar dereusvanneerwinden@gmail.com of bendeJonkerJan@gmail.com of op de adressen Laarstraat 57 in Neerwinden en Trulstraat 30 in Attenhoven. (VDT)