Gemeente krijgt opnieuw een jeugdhuis 24 augustus 2018

02u30 0 Landen Landen krijgt opnieuw een jeugdhuis. Dat zal ondergebracht worden in het vroegere Leffe-Café tegenover het stadhuis aan het OC De Amfi. Op 6 oktober organiseert de jeugddienst een jongerenfuif in De Amfi. Op die dag kunnen de jongeren ook kennis maken met de initiatiefnemers van het nieuwe jeugdhuis.

"De bedoeling is dat het jeugdhuis nog eind dit jaar effectief de deuren kan openen", zegt een tevreden schepen van Jeugd Gino Debroux (L'anders).





De schepen had afgelopen week een eerste bijeenkomst met een zestal geïnteresseerde jongeren en de jeugddienst om terug een jeugdhuis op te starten in Landen. "Dit was naar aanleiding van de oproep van de jeugddienst via Facebook", aldus Gino. "Alle jongeren hebben er zin in en vinden dat er zeker nood is aan een ontmoetingsplaats voor de jongeren in Landen. De komende weken zal een bestuur samengesteld worden en zullen we ons laten begeleiden door vzw Formaat, die specifiek begeleiding en ondersteuning geeft aan de jongeren."





Momenteel is er ook een oproep via Facebook naar een naam voor het nieuwe jeugdhuis. "Ik ben zelf heel blij dat we uiteindelijk toch terug zicht hebben op de opening van een jeugdhuis. Dit was opgenomen als een van mijn prioriteiten voor deze legislatuur", reageert schepen Debroux. "Oorspronkelijk zou het jeugdhuis gevestigd worden in de te renoveren B-loods in 't Park. Maar door het uitblijven van de nodige vergunningen was dit niet meer haalbaar. Om die reden is er nu gekozen voor een andere locatie. De stad huurt het vroegere Leffe-café van drankenhandel Dimbour, die zeer verheugd is om deze locatie te kunnen aanbieden voor een jeugdhuis." (VDT)