Garageverkoop in Koningsmolen 26 juli 2018

In de Koningsmolen, in de Brouwerijstraat, kan je komend weekend telkens tussen 12 uur en 17 uur terecht voor een garageverkoop. Je kan er onder meer meubels, speelgoed, baby- en kinderartikelen, accessoires, boeken, dvd's en servies op de kop tikken. Reden van de verkoop is de verhuis van de eigenaars naar het buitenland. Wat er nu met de beschermde vierkantshoeve zal gebeuren en wie de nieuwe eigenaar wordt, is niet bekend. (VDT)