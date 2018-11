Football Fans United overhandigt cheques aan Bindkracht en ‘t Prieeltje. vdt

10 november 2018

15u31 0

is een nieuw en uniek project van twee rivaliserende supportersgroepen die samen hebben gewerkt ten voordele van twee goede doelen, vzw ’t Prieeltje (Hakendover) en vzw Bindkracht (Landen). Beide vzw’s werken met mensen met een beperking en kunnen alle steun gebruiken. “Supporters van Club Brugge K.V. en Standard de Liège hebben samen iets mooi verwezenlijkt. Er werden pins verkocht en een grote, gezamenlijke barbecue georganiseerd, waarop bovendien supporters van meer eersteklassers aanwezig waren”, zegt Sigi Mievis. “Meestal komt de voetbalsupporter negatief in het nieuws. Met dit project willen we aantonen dat ook wij een hart hebben en begaan zijn met de samenleving.” Vanochtend werden de cheques overhandigd in de villa van de vzw Bindkracht in Landen. Voor meer info over Football Fans United kan je terecht op www.footballfansunited.be en www.facebook.com/ffucharity.