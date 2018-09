Fietszoektochten langs historische hoeves 06 september 2018

Op zondag 9 september organiseert de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED) Zuid-Hageland vier fietszoektochten. "Open Monumentendag staat voor ons dit jaar in het teken van de vele historische hoeves die onze streek rijk is", zegt voorzitter IOED en Kortenaaks schepen van Erfgoed, Niels Willems (N-VA). "In de gemeenten Kortenaken en Geetbets en de steden Zoutleeuw en Landen ontdek je al fietsend en speurend de schoonheid van dit streekbepalende bouwkundig erfgoed. Elke tocht is zo'n 20 kilometer lang en zet de typische kenmerken en verhalen van dit waardevolle erfgoed in de kijker. Na een hoop wetenschappelijk onderzoek willen we zo de historische hoeves bij een groter publiek onder de aandacht brengen. We hopen dat naast eigenaars ook alle inwoners 'Fier op de hoeve van hier' worden." Deelname is gratis. Vertrekken kan tussen 10 en 12 uur aan CC Den Hoek (Kortenaken), tussen 9.30 en 11 uur aan Hof ter Hoeven (Zoutleeuw), tussen 14 en 16 uur aan hoeve Keukses (Geetbets) en tussen 14 en 16 uur aan hoeve Persoons (Landen).





Alle info vind je op de website www.rlzh.be. (VDT)