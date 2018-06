Feest van de Landense Sporters 09 juni 2018

Landen vierde zopas alle kampioenen van het voorbije jaar in GC Amfi. De kampioenviering kreeg dit jaar een nieuwe naam en er werd door de sportraad ook een nieuw concept uitgewerkt. Naast de traditionele kampioenenhulde werden er ook nog verkiezingen gehouden. Zo konden de sportclubs sporters voordragen. Ook kampioenen die in Landen wonen maar niet bij een Landense sportclub zijn aangesloten, konden deelnemen aan de kampioenenviering en de verkiezingen. Sportman van het jaar werd Mansour Abubakarov. De titel van Sportvrouw van het jaar was weggelegd voor de Red Flame Davinia Vanmechelen en Sportploeg van het jaar werd het dansduo Mario Nijs en Sandra Feyaerts. Nand Colette werd uitgeroepen tot Belofte van het Jaar, Jaak Doucet tot Coach van het jaar en Rik Tudts tot Vrijwilliger van het jaar. Tot slot kreeg Imke Courtois de Carrièreprijs en kreeg Rubgyclub Haspinga de prijs van Snelst groeiende club. (VDT)