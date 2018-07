Feest aan de Molen 24 juli 2018

Op zondag 5 augustus vindt Feest aan de Molen plaats in het Rufferdingepark. Dit evenement is al aan haar veertiende editie toe. Talrijke streekproducenten zijn opnieuw van de partij en bieden gratis proevertjes aan. Daarnaast kan je terecht aan de standjes rond het thema 'handmade'.





Voor een grappige en muzikale interactie met het publiek komt entertainer-accordeonist Jonas Van Esch langs.





De allerkleinsten kunnen zich uitleven op de springkastelen. Er is ook heel wat kinderanimatie voorhanden. De ouders kunnen intussen genieten op het extra groot terras van de taverne. Tot slot zijn er huifkartochten door het prachtige landschap. (VDT)