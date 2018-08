Feest aan de molen 01 augustus 2018

Op zondag 5 augustus is er in het Rufferdingepark de 14de editie van 'Feest aan de Molen' tussen 13 en 18 uur. Landen is een 'Straffe Streek Gemeente' en besteedt traditiegetrouw heel wat aandacht aan streekproducten. Er zullen gratis proevertjes zijn. Handgemaakte hebbedingetjes, leuke kleding, handgemaakte juwelen en unieke producten zijn er te verkrijgen. De kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen en tal van andere activiteiten zoals een kegelslingerspel, zeepbellen blazen, ringwerpen, eendjes vissen en ballen werpen. Daarnaast is er een vintage speeldorp met tafelbowling, tafellabyrint, een sjoelbak en een kindersalon met grime en glittertattoos.





Ondertussen kunnen de ouders genieten van de entertainer accordeonist Jonas Van Esch. Er zijn ook huifkarrentochten voorzien. (HCH)