Erfgoeddag legt de focus op vakmanschap en verdwenen ambachten vdt

19 april 2019

Onder het motto van Erfgoeddag ‘Hoe maakt u het?’, organiseert de geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen in samenwerking met de stad Landen heel wat activiteiten in en rondom het vernieuwde belevingscentrum Rufferdinge. Iedereen is van harte welkom op zondag 28 april van 10 tot 18 uur.

Een echte molenaar neemt je op sleeptouw in de watermolen en toont je hoe een maalvaardige molen er binnenin uitziet en hoe vroeger graan vermalen werd tot meel. Op deze uitgelezen dag van de ambachten leer je via een kleine tentoonstelling verdwenen beroepen kennen, zoals een lattenkliever,een hoefsmid en een koordenvlechter. De houtbewerkingsmachine van 1923 van Albert Verbinnen met een authentieke Landense ‘Lister’ dieselmotor staat extra in de kijker.

Met een omgorde molenaarsschort, een vergrootglas en een lamp in je zakken, sluip je door het molengebouw en probeer je als een echte detective het mysterie rond de sabotage in de molen op te lossen. De opdrachten moeten perfect uitgevoerd worden en je speurt naar antwoorden op de vragen. Zo vind je eindelijk de saboteur. Ondertussen kom je de molenaar en de smid tegen, die graag vertellen over hun ambacht.