Eigenaar De Beekhoeve neemt beheer van Kasteel van Ordingen in handen Vanessa Dekeyzer

21 februari 2019

Feestzaal De Beekhoeve in Neerlanden krijgt er een groot broertje bij. De eigenaar, Billa Agron, zal vanaf 8 september ook de beheerder worden van het Kasteel van Ordingen in Sint-Truiden. “Op die manier kan er aan onze gasten een overnachtingsmogelijkheid op korte afstand aangeboden worden. Om die afstand te overbruggen, zetten we een shuttle dienst in”, zegt Billa’s rechterhand Egide Cordie.

Bruggeling Billa Agron is een gevestigde naam in de cateringwereld. Hij deed al ervaring op in sterrenzaken en dat wereldwijd. Zo was hij onder meer chef in De Karmeliet. Met zijn eigen traiteurbedrijf Goosse biedt hij gastronomie op hoog niveau aan. “Voor Goosse waren we op zoek naar een ‘haven’ en die vonden we uiteindelijk in De Beekhoeve”, vertelt Egide.

“Het eerste jaar na de aankoop hebben we wat onze weg moeten zoeken, maar daarna werd ons werk duidelijk beloond met een stijgend aantal boekingen voor feesten en dat vanuit het Brusselse tot achter het Luikse”, gaat Egide verder. “Dat heeft zeker te maken met de gastronomie, maar ook met de begeleiding die we aanbieden. Vanaf het ogenblik dat de gasten binnenkomen, staan we hen bij tot op de dag van het evenement. Omdat we de enige uitbaters zijn, kan dat perfect. Een voorbeeld is het proefdinner met hapjes en aangepaste drank, dat we koppeltjes die hier hun huwelijksfeest geboekt hebben, gratis aanbieden. Die aanpak wordt erg geapprecieerd, merken we, net als het ruim voldoende aanbod aan personeel. En we luisteren ook naar onze gasten en hun wensen. Zo zijn we op hun vraag onlangs gestart met brunch op zondag. De eerste editie bij Valentijn werd alvast erg gesmaakt.”

Aan de feestzaal, die plaats biedt aan 250 personen, werd zo’n jaar geleden ook een sfeervolle oranjerie van 190 vierkante meter toegevoegd. Die kan volledig opengemaakt worden. “Dat is zeker een troef voor De Beekhoeve”, meent Egide. “Wat hier wel ontbreekt, is overnachtingsmogelijkheid. Maar daar komt binnenkort verandering in, want sinds twee weken is Billa officieel de beheerder van het Kasteel van Ordingen. De eigenaars waren al enige tijd op zoek naar een uitbater. Dankzij De Beekhoeve zijn we met mekaar in contact gekomen.”

Het Kasteel van Ordingen bestaat uit drie seminarieruimtes, 22 suites ingericht door Pieter Porter in het oude kasteelgedeelte en nog eens 12 kamers in het nieuw opgetrokken gebouw. Er kunnen hier feesten verzorgd worden tot duizend personen en enkele kleine feestzaaltjes bieden ruimte voor ongeveer 200 gasten. “We kunnen perfect een shuttle inzetten om de gasten van De Beekhoeve naar het Kasteel van Ordingen te brengen voor de overnachting”, aldus Egide. “Met het Kasteel hebben we ook nog plannen. Zo willen we het hotelgedeelte in de toekomst ook dagelijks openstellen voor gasten, maar dan moeten we wel voorzien in een bemand onthaal en restaurant. Maar alles op zijn tijd. Eerst moeten we leren kruipen, dan stappen en dan hard lopen!”

Voor meer info kan je terecht op het nummer 0479/73.32.85 of via mail naar info@beekhoeve.be.