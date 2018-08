Eerstesteenlegging stedelijk kinderdagverblijf 31 augustus 2018

02u31 0 Landen Op de site van het huidige woonzorgcentrum Oleyck vond de eerste steenlegging plaats van het nieuwe kinderdagverblijf. De nieuwbouw is nodig omdat het bevolkingsaantal de laatste jaren sterk gegroeid is in Landen. 'Ons Zonneke' kampte daardoor met wachtlijsten. Bovendien was het huidige gebouw na 40 jaar verouderd en begon het mankementen te vertonen.

"Dankzij dit project kunnen we de eigen opvangcapaciteit op een kwaliteitsvolle manier drastisch vergroten door middel van een stapsgewijze uitbreiding van 54 naar 96 opvangplaatsen. Indien nodig zouden we dit aantal in een later stadium nog kunnen optrekken", aldus schepen Frank Stevens (L'anders).





"Door het kinderdagverblijf de site Oleyck te bouwen, creëren we ook een situatie die positieve effecten zal hebben op de gezondheid van de ouderen op deze site. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat interactie met kinderen een goede remedie is tegen vereenzaming van de ouderen die in een serviceflat of woonzorgcentrum verblijven." In het nieuwe gebouw zal ook het Huis van het Kind en de dienst welzijn gevestigd worden.





"Tijdens deze legislatuur is de dienst welzijn, omwille van de vele en ambitieuze projecten, uitgegroeid van een dienst met twee personeelsleden naar een dienst met zes werknemers. Samen met de erkenning van het Huis van het Kind werd de huidige locatie al snel te klein en kozen we voor een onderkomen in de benedenverdieping van het nieuwe gebouw", besluit schepen Greta Vanermen (N-VA). (VDT)