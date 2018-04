Eerste Kakelcafé 11 april 2018

Groen Landen organiseert op woensdag 18 april haar eerste kakelcafé. De bedoeling is om op een informele manier met geëngageerde en geïnteresseerde inwoners in gesprek te treden rond het thema belastingen. Tijdens deze eerste thema-avond zal Bart Deweerd, voormalig financieel beheerder van Landen, op een toegankelijk en laagdrempelige manier toelichten hoeveel belastingen de Landenaar werkelijk betaalt en wat hij of zij daarvoor in de plaats krijgt. "Samen met de aanwezigen gaan we op een transparante manier op zoek naar de menselijke en duurzame keuzes die de stad de komende jaren kan maken", klinkt het. De praatavond start om 20 uur in brasserie Rufferdinge en is gratis. Meer info vind je op www.groenlanden.be en op de Facebookpagina van Groen Landen.





(VDT)