Eerste hulp bij baby's en peuters 09 februari 2018

Op 21 en 26 februari kun je om 19.30 uur in het stadhuis van Landen terecht voor de infosessie 'Eerste hulp bij baby's en peuters'. Tijdens de les krijg je naast de theoretisceh uitleg ook de kans om enkele handelingen te oefenen. Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht via mail naar welzijn@landen.be of op 011/67.29.15. (VDT)