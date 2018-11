Edelsmid Marleen Henot opent pop-up store vdt

15 november 2018

Edelsmid Marleen Henot opent zaterdag vanaf 10 uur een pop-up store in de Stationsstraat 116. Marleen volgde eerst een opleiding als beeldhouwer maar geraakte daarna gepassioneerd door het ontwerpen van sieraden. Sinds 2012 kunnen mensen bij haar terecht in de Grumstraat in Landen. “Door te verhuizen naar de Stationsstraat krijg ik de mogelijkheid om mijn creaties aan een breder publiek te tonen”, aldus Marleen. “Mijn inspiratie haal ik uit de natuur, oude sieraden en geometrische vormen. Ik maak geen seriewerk. Elk sieraad is met de hand gemaakt.” Als edelsmid leerde Marleen werken met verschillende materialen zoals zilver, goud, edelstenen, parels en glas. Deze variatie komt tot uiting in haar uitgebreide sieradencollectie. “Bij mij ben je ook welkom voor reparaties van een geliefd juweel of voor een transformatie van oud goud en zilver. Eveneens ontwerp ik ieders droomjuweel alsook trouwringen met een persoonlijke toets.”