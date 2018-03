Dronken bromfietser 08 maart 2018

De politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw) voerde maandag om 17.45 uur een verkeerscontrole uit op het kruispunt van de Gingelomstraat met de Staakweg in Landen. Op een gegeven ogenblik reed een bromfietser met passagier in de richting van de politie, maar stopte op afstand, waarna het duo van plaats wisselde.





Bij de controle even later bleek de eerste bestuurder een 14-jarig meisje te zijn. Haar moeder nam over, maar bleek zwaar dronken. Zij blies 2,63 promille. De bromfiets werd ingehouden. (KBG)