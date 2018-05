Dronken automobiliste maakt brokken 07 mei 2018

02u23 0

In de Kanunnik Schoolslaan in Landen is zaterdagavond omstreeks middernacht een verkeersongeval gebeurd waar twee wagens bij betrokken waren. Een 28-jarige vrouw uit Landen reed met haar Hyundai de straat op, en botste tegen een geparkeerde Citroën Berlingo. Beide voertuigen liepen zware schade op. De vrouw mocht blazen en bleek 2,78 promille alcohol in het bloed te hebben. Haar rijbewijs werd prompt ingetrokken voor een periode van vijftien dagen.





(KBG)