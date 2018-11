Drie woninginbraken in zelfde straat Kristien Bollen

26 november 2018

19u29 3

Bewoners van een huis in de Vredestraat in Landen stelden bij hun thuiskomst zondagavond rond 19.45 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Wat later op de avond, rond 20.25 uur stelden bewoners in dezelfde straat ook een inbraak vast. Omstreeks 0.55 uur afgelopen nacht stelden bewoners wat verderop in de straat eveneens een inbraak vast. Hoe de daders de woningen binnen raakten en wat er precies werd gestolen, is nog niet geweten. De politie onderzoekt de zaak verder.