Drie maanden cel voor whiskydief KAR

11 januari 2019

16u51 0 Landen Een Georgiër is veroordeeld tot drie maanden cel voor de diefstal van 15 flessen whisky in Landen.

Die stal hij uit warenhuizen in september en oktober vorig jaar. Davit B. zit momenteel in de gevangenis van Turnhout voor gelijkaardige feiten. De man verklaarde aan de rechter dat hij drugs- en alocholverslaafd is. Hij zou in België werk beloofd zijn maar dat bleek niet uit te draaien zoals gepland. Soms werkt hij in de fruitsector maar liefst van al zou hij terug naar zijn thuisland gaan. De rechter veroordeelde B. tot een celstraf van 3 maanden cel en een boete van 208 euro. Beide met uitstel.