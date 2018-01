Donderdagmarkt blijft voorlopig op Marktplein 02u28 0

De donderdagmarkt blijft voorlopig op het Marktplein. Vorig jaar was er sprake van een verhuis naar het Stationsplein maar de NMBS, eigenaar van dit plein, wil niet ingaan op het verzoek van de stad.





"Momenteel zijn we samen met de handelaars bezig met een city-improvement studie. De donderdagmarkt en een restyling ervan maakt deel uit van die denktank", aldus burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "Bij de city-improvementstudie gaan we kijken waar de handel in Landen op beleidsmatig vlak nog mee geholpen kan zijn. We hadden al het detailhandelsplan, dat deze legislatuur omzeggens helemaal afgewerkt werd. Toch denken we dat er nog groeipotentieel is en city-improvement helpt ons bij het uitdenken van een aantal acties op korte en lange termijn die ons handelscentrum moeten laten groeien of bestendigen. De afronding van de studie is voorzien in het voorjaar." (VDT)