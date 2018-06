Disneywinkel opent deuren in Stationsstraat 28 juni 2018

Vrijdag opent tijdens de jaarlijkse braderie een magische winkel in de Stationstraat: Magica World. "De winkel is gespecialiseerd in Disneyartikelen, waaronder de bekende beeldjes van Enesco, Lenox, Britto, Precious Moments en Miss Mindy", zegt zaakvoerder Wouter Baars. Maar ook wie geen beeldjes van Disney verzamelt, kan er terecht voor kinderkleding, speelgoed en cadeautjes in het Disneythema. "Momenteel is er weinig voor kinderen in Landen. Wij willen aan die nood tegemoet komen en bieden onder meer knutselsets, puzzels en boekjes aan. In de toekomst zullen er ook knuffels en muurstickers aangeboden worden." (VDT)