Dieven stelen uit twee wagens Kristien Bollen

10 januari 2019

In de J. Ectorstraat in Landen werd er woensdagnacht ingebroken in twee personenwagens die er geparkeerd stonden. Beide voertuigen werden niet slotvast achtergelaten. Er werd een mp3-speler, cash geld en een gps gestolen.