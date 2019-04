Dieven stelen 295 euro uit scoutslokaal Kristien Bollen

08 april 2019

In de Tiensestraat in Landen stelde men zondagavond rond 18.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden in de scoutslokalen. De daders forceerden een raam om binnen te dringen. In het gebouw werden enkele binnendeuren stuk gemaakt. Uit een lokaal werd een metalen geldkoffertje met daarin 295 euro gestolen.