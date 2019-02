Diefstal in ruitershop Kristien Bollen

01 februari 2019

In een Ruitershop in de Walhostraat in Landen stelde men gisterenochtend rond 9.45 uur een inbraak vast in een van de stallen. Dieven hadden de staldeur, die beveiligd was met een zwaar hangslot, weten open te maken door de scharnieren los te maken. Uit de stal verdwenen drie lederen zadels, twee helmen, drie hoofdstellen en één paar chaps (beenbeschermers voor de ruiter).