Diefstal in bedrijf 02u25 0

In de nacht van zondag op maandag om 00.46 uur kreeg een beveiligingsfirma een diefstalalarm binnen voor een bedrijf in pijpleidingen aan de Raatshovenstraat in Landen. Ter plaatse bleek dat onbekenden een venster met veiligheidsglas hadden ingegooid om zo binnen te geraken. Bij vaststellingen door de politie was nog niet meteen duidelijk wat er werd ontvreemd. (HCH)