De bewoonster van een huis in de Smeestersstraat in Landen betrapte donderdag in de late namiddag een vrouw op heterdaad. De inbreekster was via de niet slotvaste voordeur in de woning geraakt waar ze de handtas van de bewoonster mee graaide. De vrouw zette het hierna op een lopen en verdween. De politie is een onderzoek gestart. (VDWT)