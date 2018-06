Didier Reynaerts trekt de Open Vld-lijst 06 juni 2018

Open Vld Landen heeft zijn kandidaten voorgesteld. "Een mooie en bekwame mix van vrouwen en mannen, van jong en iets ouder", zegt lijsttrekker en huidig schepen Didier Reynaerts. "Ook alle deelgemeenten zijn vertegenwoordigd in deze groep van 25 enthousiaste mensen, die voor een zeker en stabiel bestuur staan. We hebben de afgelopen legislatuur bakens verzet en we willen dit blijven doen."





"Onze klemtonen liggen op sociaal beleid, infrastructuur en mobiliteit, sport en cultuur. Zelf heb ik de ervaring maar vooral de goesting om in navolging van Iris Vander Schelde een goede burgemeester te zijn van en voor deze stad en haar inwoners."





Iris staat op plaats 2, gevolgd door Johan Cans. De lijst wordt geduwd door Armand Verdeyen. (VDT)