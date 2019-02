De stad Landen zegt ‘neen’ tegen pesten vdt

26 februari 2019

Het personeel van het stadhuis en het OCMW laat zien dat pesten niet oké is en plaatste de intussen bekende vier stippen op de hand. “Landen is een positieve stad met respect voor iedereen”, klinkt het. “We willen samen met het bestuur het voorbeeld geven, onze kinderen steunen in deze Vlaamse week tegen pesten en oproepen voor verdraagzaamheid.”