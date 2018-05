De Soldaatjes winnen zeekpistenrace 2018 08 mei 2018

Zopas organiseerde Campus D'Hek Landen zijn jaarlijkse zeepkistenrace op het sportplein van Landen. Tijdens de GWP-week mochten de leerlingen van het vijfde jaar hun eigen zeepkisten ontwerpen, bouwen en decoreren. "Dit jaar was het thema '100 jaar Groote Oorlog', het jaarthema van onze campus", zegt leerkracht Ruben Lelièvre. "We begonnen de race met een behendigheidsparcours en een schoonheidswedstrijd. Deze werden vakkundig beoordeeld door onze jury met daarin de burgemeester van Landen, Iris Vander Schelde. Afsluiten deden we met de afdaling."





Het team 'De Soldaatjes' met Daisy Steegmans, Kobe Roosen, Zoë Moriën, Jens Bessemans, Femke Hodin en Laura Uyttebroek won uiteindelijk editie 2018. Een eervolle vermelding ging naar de jongens van team 'Het Verzet' met Mateo Winnen, Selah Issiyo Lilongo, Brent Flaming, Jordy De Bruyne, Endri Luma, Dirre Geerts & Seppe Herbots. Zij behaalden de snelste tijd op de afdaling.





