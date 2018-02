De Snelle Spurters in de bloemetjes gezet 16 februari 2018

Wielerclub De Snelle Spurters Hoeleden vzw werd onlangs in de bloemetjes gezet als Verdienstelijke Club van de Wielerbond Vlaams-Brabant.





Uit handen van Coördinator Vlaamse en Nationale Veldritcommissie Eddy Lissens uit Landen kregen ze een trofee omdat ze met glans het provinciale kampioenschap voor de junioren tot een goed einde hadden gebracht. Voorzitter van De Snelle Spurters, Eddy Tuteleers uit Hoeleden (links op de foto), nam met gepaste fierheid de titel aan in de bondsgebouwen in Heverlee. Ook dit seizoen zullen ze met plezier hun koersen blijven organiseren.





(SVDL)