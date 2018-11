De Sint komt naar Landen vdt

22 november 2018

Zet je schrap want op zaterdag 24 november is het zover. De goedheilige man komt in Landen aan met paard en koets. Iedereen wordt uitgenodigd om 13 uur in de Stationsstraat. In samenwerking met de Landense Handelaars, loopt er ook een wedstrijd. Zwarte Piet was een beetje onhandig en verloor in de Stationsstraat enkele pakjes. Vind jij terug welke handelaars veilig een pakje hebben opgeborgen in hun winkel? Haal vlug jouw invulstrookje bij de handelaars en maak kans op fantastische prijzen. De intrede van Sinterklaas is een organisatie van de stad Landen in samenwerking met Landen Leeft, Serbatoio, Fameus en Concertband Landen.