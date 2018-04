De bosuil doet het goed in Landen 18 april 2018

De Uilenwerkgroep Landen is zopas op stap geweest om voor het eerst de bosuil te ringen. In juli vorig jaar hingen de leden met de steun van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland achttien kasten voor deze diertjes op in Landen, waarvan er tien gemaakt werden door leerlingen van D'Hek. "In totaal werden er nu elf jonge bosuiltjes geringd", zegt Kobe Lecompte van de werkgroep. "Dat is een uitzonderlijk aantal voor een eerste controle. In één kast zat er nog een vrouwtje dat waarschijnlijk nog dit jaar zal beginnen broeden. Hiernaast kwamen we nog een broedende holduif, een nest eekhoorns en een nest muizen tegen in de bosuilenkasten. De kasten zijn dus graag gezien" Binnenkort gaan we in Landen ook nog de steenuil en de kerkuil ringen. Benieuwd wat dit zal geven!" Alle info vind je op www.uilenwerkgroeplanden.be. (VDT)