De Beemden in Vuur en Bloei

Toerisme Landen sluit de paasvakantie op vrijdag 13 april spetterend af, met een feeëriek landschap in De Beemden waar vuur en bloesems centraal staan.





"Het is al de tweede keer dat we parkgebied De Beemden innemen", zegt toerismeschepen Bart Jan De Vos (N-VA). "Vorig jaar mochten we maar liefst vierduizend bezoekers verwelkomen op onze eerste nocturnewandeling. En ook dit jaar wordt het weer een topavond om met het hele gezin van te genieten. Overigens bloeit ook het toerisme in de buurt helemaal open. Alle logiesarrangementen zijn volgeboekt in het weekend van 13 april."





Deelnemen is gratis. Je kan vrij vertrekken tussen 21 en 22 uur aan Brasserie De Rietgors, Attenhovenstraat 207. Bij nat weer trek je best laarzen of wandelschoenen aan. Net zoals vorig jaar kan je opnieuw genieten van een gratis proevertje, aangeboden door drankenhandel Dimbour. "Tussen 20 uur en 1 uur rijden er om de twintig minuten gratis pendelbussen tussen de stationsparking en de Beemden. Er is voldoende parkeermogelijkheid op de stationsparking."





Meer informatie vindt u bij de dienst toerisme of via het telefoonnummer 011/88.34.68.





