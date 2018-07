De Beemden heeft nieuwe speeltuigen 20 juli 2018

02u31 0

Het speellandschap De Beemden is zopas op voorstel van ouders en als gevolg van het grote succes uitgebreid met enkele speeltoestellen.





"De graszone en de zandstrook naast brasserie De Rietgors werden heraangelegd", vertelt schepen van Jeugd Gino Debroux (sp.a). "Voor de allerkleinsten staat er nu een grote leuke salamander en is er een speelhuisje met een nieuwe glijbaan. De grotere kinderen kunnen zich uitleven in de vogelnestschommel en de klassieke schommels. Even verderop, aan de grote glijbaan, is er een nieuwe speeltoren gezet met evenwichtsbalkjes."





Dit najaar worden er ook nog bomen geplant in de omgeving zodat de bezoekers voldoende schaduw hebben om te spelen en te zitten in de speelweide.





(VDT)