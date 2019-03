Dame nog steeds kritiek nadat wagen tegen boom knalt Kristien Bollen

10 maart 2019

19u18 6 Landen Op de Grote Steenweg in Eliksem bij Landen gebeurde zaterdagavond rond 18 uur een zwaar verkeersongeval.

Een 32-jarige man uit Tienen verloor in een bocht de controle over het stuur. De BWM kwam tegen een boom terecht. De passagier, een 42-jarige dame uit Geldenaken, geraakte gekneld in het wrak. Brandweerlui van post Landen moesten het wrak openknippen om het slachtoffer te kunnen bevrijden. Zowel de man als zijn vriendin verkeerden in levensgevaar en werden onder begeleiding van een mug-team naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van de man is intussen stabiel, de vrouw is wel nog steeds kritiek. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan die ter plaatse kwam om de juiste oorzaak en omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.